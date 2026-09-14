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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Players aged 4 to 15 showcased their skills at Noida Stadium

चार से 15 वर्ष के आयु के खिलाड़ियों ने नोएडा स्टेडियम में दिखाया दम

Mon, 14 Sep 2026 11:02 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:02 PM IST
Players aged 4 to 15 showcased their skills at Noida Stadium
नोएडा सेक्टर- 21 ए स्थित नोएडा स्टेडियम की स्केटिंग रिंक में रविवार को जिला रोलर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिला ओलंपिक एसोसिएशन तत्वाधान में जिला रोलर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित कराया गया। प्रतियोगिता में इनलाइन, क्वाड, टॉय इनलाइन और एडजस्टेबल वर्गों प्रतियोगिता का आयोजन किया। चारों स्पर्धाओं में 200 से अधिक स्केटर्स ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में चार वर्ष की आयु से लेकर 15 वर्ष तक के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। चारों स्पर्धाओं में टीम नोएडा ओवर ऑल विजेता रही।
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