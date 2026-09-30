{"_id":"6abd475150ec6f3bab08658a","slug":"video-noida-women-voice-their-concerns-at-amar-ujala-samvad-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा: अमर उजाला संवाद में महिलाओं ने रखीं समस्याएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पांच मिनट की दूरी 45 मिनट में पूरा हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर खड़ी ग्राहकों की गाड़ियों का चालान कर रही है। महिलाओं के स्टार्टअप को बढ़ाने की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, इसीलिए लोन से लेकर जमीन खरीदने तक में महिलाओं को रूढ़ीवादी सोच पीछे खींच रही है, यह बात महिला उद्यमियों ने अमर उजाला संवाद में कही।

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