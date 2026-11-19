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नोएडा हाईराइज फेडरेशन के अध्यक्ष और मीडिया उद्यमी निखिल सिंघल गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर आयोजित कार्यक्रम में यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान सह-प्रभारी संजीव आर्य सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

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