{"_id":"6adb31845ef792582c03933e","slug":"video-noida-aqi-has-dropped-from-265-to-208-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा का एक्यूआई घटा, फिर भी प्रदूषण से राहत नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा शहर की हवा में प्रदूषण का स्तर कम होने के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल रही है। नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 265 से घटकर 208 पर पहुंच गया है। इसके बाद भी शहर येलो जोन में बना हुआ है। वहीं, ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर अधिक होने के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यहां एक्यूआई 357 दर्ज किया गया, जो रेड जोन में आता है। नोएडा में एक्यूआई में गिरावट के बाद भी सड़कों पर उड़ती धूल प्रदूषण की समस्या को बढ़ा रही है। शहर के कई हिस्सों में वाहनों की आवाजाही और निर्माण कार्यों के चलते धूल उड़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क से गुजरने वाले वाहन धूल को हवा में फैला रहे हैं। इससे आसपास के इलाकों में प्रदूषण का असर बना हुआ है।

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