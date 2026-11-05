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हिस्ट्रीशीटर इमरान हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस भी बरामद

Digvijay Singh

Updated Thu, 05 Nov 2026 08:55 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 08:55 PM IST







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जेवर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्रीशीटर इमरान हत्याकांड में फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल, एक खोखा और दो कारतूस बरामद किया है। ... और पढ़ें

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