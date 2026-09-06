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महर्षि यूनिवर्सिटी में इंडिया कनेक्ट एंड कोलेबोरेशन समिट का आयोजन

नोएडा ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 07:59 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 07:59 PM IST







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नोएडा में महर्षि यूनिवर्सिटी में रविवार को इंडिया कनेक्ट एंड कोलेबोरेशन समिट का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश-विदेश के राजनयिक प्रतिनिधियों, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। ... और पढ़ें

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