Noida News: सजने लगे गजानन
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 08:05 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 08:05 PM IST
विज्ञापन
रबूपुरा (संवाद)। गणेश चतुर्थी नजदीक आते ही कस्बे में उत्सव का माहौल बनने लगा है। बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी है। मूर्तिकार इन दिनों भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। अरविंद शर्मा, धीरेंद्र गर्ग और विनीत सिंघल ने बताया कि बाजारों में जगह-जगह भक्त अपनी पसंद की मूर्तियां देखने और उनकी बुकिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। कस्बे में 14 सितंबर से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में अभी भले ही एक सप्ताह बाकी हो, लेकिन कस्बावासियों ने गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभिन्न सोसाइटियां और संस्थाएं गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुटी हैं।
विज्ञापन