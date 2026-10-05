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ग्रेटर नोएडा: किसानों की समस्या पर तीनों प्राधिकरणों के सीईओ संग जल्द होगी बैठक

किशन चौबे

Updated Mon, 05 Oct 2026 05:48 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 05:48 PM IST







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किसानों की लंबित मांगों को लेकर डीएम से मिले भारतीय किसान यूनियन (कृषक शक्ति) के प्रतिनिधिमंडल ने 64.7% अतिरिक्त मुआवजा, 10% विकसित भूखंड समेत कई मांगें रखीं। डीएम ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के सीईओ की मौजूदगी में जल्द संयुक्त बैठक कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। ... और पढ़ें

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