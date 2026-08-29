वीडियो: नोएडा में रक्षाबंधन पर दो साल के बच्चे समेत पांच लोग लिफ्ट में कैद, दो हार्ट पेशेंट भी फंसे

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रक्षाबंधन के दिन शुक्रवार शाम सेक्टर-61 स्थित रॉयल टावर अपार्टमेंट में उस समय अफरातफरी मच गई, जब पांच लोग लिफ्ट में फंस गए। इनमें दो हार्ट पेशेंट और दो साल का मासूम बच्चा भी शामिल था। लिफ्ट पांचवीं और छठी मंजिल के बीच अचानक अटक गई। करीब 20 मिनट तक लोग लिफ्ट में फंसे रहे। सोसाइटी के एक निवासी की सीढ़ी की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। घटना के बाद पुलिस को डायल-112 पर सूचना दी गई।

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