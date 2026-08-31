ग्रेटर नोएडा में अपराजिता कार्यक्रम: छात्राओं को बताए किशोरावस्था के बदलाव, पीसीओडी और स्वच्छता के उपाय

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ग्रेटर नोएडा में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से सोमवार को उच्च प्राथमिक स्कूल डाढ़ा में अपराजिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें चिकित्सकों ने छात्राओं को किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों और इस दौरान बरते जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। डॉ शिल्पी शुक्ला ने मासिक धर्म के दौरान सफाई आदि का विशेष ध्यान रखे जाने को कहा। उन्होंने छात्राओं को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज (पीसीओडी ) के बारे में विस्तार से बताया। पीसीओडी महिलाओं में एण्ड्रोजन की अधिकता से होने वाला विकार हैं। पीसीओडी के लक्षणों में अनियमित माहवारी, दर्दभरा व लंबा मासिक धर्म, चेहरे पर अनचाहे बाल, मुंहासे और संतान प्राप्ति में कठिनाई होना है। उन्होंने कहा कि शरीर के विकास और मांसपेशियों की मजबूती के लिए प्रोटीन जरूरी है। सोयाबीन, दाल, राजमा, चना, छोले और पनीर इसके अच्छे स्रोत हैं। पिज्जा, बर्गर, ब्रेड और अन्य मैदे वाले अधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। उन्होंने माहवारी के दौरान न नहाने की धारणा को गलत बताते हुए साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन की जानकारी भी दी गई।

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