Noida News: अधिकारी बोले, अभी कार्रवाई रोकने के कोई आदेश नहीं

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नोएडा। एक ओर जहां जनप्रतिनिधि डूब क्षेत्र में दोबारा बिजली कनेक्शन दिलाने की बात कर रहे हैं वहीं निगम के अभियान के जारी रहने का दावा कर रहे हैं। विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता वाणिज्यिक उमेश सिंह यादव का कहना है कि उनके पास ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें कनेक्शन में किसी तरह की छूट देने की बात हो। निगम की ओर से अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई जारी रहेगी। निगम और जनप्रतिनिधि की बातों से निवासी भी असमंजस में आ गए हैं। ब्यूरो