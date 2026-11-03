यूपी: होमगार्ड भर्ती में चयनित महिला अभ्यर्थियों ने संघर्ष के बाद हासिल किया मुकाम

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यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में चयनित अभ्यर्थियों का रोजगार विद अंकित ( आरडब्ल्यूए) द्वारा सम्मानित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अलग अलग जिले से लोग पहुंचे हैं। इनमें चयनित अभ्यर्थियों ने अपने सेलेक्शन के बारे में जानकारी दी। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से लोग पहुंचे हैं।



यहां पहुंची महिला अभ्यर्थियों ने बताया कि कभी परिवार और रिश्तेदारों के ताने सुनकर आंखों में आंसू आ जाते थे। उनकी बातों से हौसला टूटता था, लेकिन मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। इसी जज्बे को ताकत बनाकर होमगार्ड भर्ती-2025 में चयनित हुईं।



अभ्यर्थियों ने अपनी जगह बनाई है। कभी जिन लोगों के तानों से परेशान होकर वे आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थीं, आज वही रिश्तेदार और परिवार के सदस्य उनकी सफलता पर गर्व कर रहे हैं। अब ताने देने के बजाय उनका हौसला बढ़ा रहे हैं।

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