ग्रेटर नोएडा में एक माह में मांगों को पूरा करने के आश्वासन के बाद भाकियू का धरना खत्म

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ग्रेटर नोएडा में तीनों प्राधिकरणों से बात करने के बाद भारतीय किसान यूनियन को अधिकारियों ने एक माह में मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। आश्वासन के बाद धरने को फिलहाल खत्म कर दिया गया है। वहीं एक माह में मांग पूरी नहीं होने पर 21 या 22 अक्तूबर से फिर से इन स्थानों पर धरना चलाने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जो मांगें है। उनमें से कुछ काम तो बहुत जल्द हो सकते है। जिन गांवों की जमीन ली गई है। उनको विकास किया जाए। जिस तरह से प्राधिकरण सेक्टरों का विकास करता है। उस तरह से ही प्रभावित गांवों का भी विकास किया जाए।

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