भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

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बारह सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को ही सौंपने की मांग को लेकर काफी देर तक नारेबाजी की। बाद में अपर जिलाधिकारी संजय सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें किसानों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराने की मांग की गई है।

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