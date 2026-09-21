Noida News: दंत चिकित्सा के नए परिसर का उद्घाटन

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नोएडा। चाइल्ड पीजीआई में दंत चिकित्सा एवं निवारक दंत चिकित्सा विभाग के नए परिसर और उन्नत सुविधाओं का सोमवार को उद्घाटन किया गया। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति व दंत चिकित्सक प्रो. डॉ. महेश वर्मा और संस्थान के निदेशक डॉ. एके. सिंह ने संयुक्त रूप से परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान डीन डॉ. डीके. सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आकाश राज समेत वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सक और विभागीय सदस्य मौजूद रहे। विभागाध्यक्ष डॉ. अदिति माथुर ने बताया कि जल्द ही आधुनिक उपकरणों की खरीद की योजना है। ब्यूरो