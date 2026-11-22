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नोएडा सेक्टर-18 स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में 24 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। सुबह छह बजे सहज पाठ की समाप्ति के बाद आसा दी वार का कीर्तन होगा। इसमें दरबार साहिब अमृतसर से भाई राय सिंह जी, भाई करज सिंह जी और भाई सतनाम सिंह जी कीर्तन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से ज्ञानी गुरदेव सिंह जी भी गुरबाणी से संगत को निहाल करेंगे। हजूरी रागी भाई अमनदीप सिंह और भाई अरशदीप सिंह भी कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। दरबार साहिब से ज्ञानी हरमीतर सिंह जी सहित ज्ञानी अमरजीत सिंह और ज्ञानी अनमोलदीप सिंह जी कथा और गुरु इतिहास का वर्णन करेंगे। कार्यक्रम में रात 10:30 बजे तक धार्मिक दीवान सजेगा। इस दौरान गुरु का लंगर और संगत की सेवा लगातार जारी रहेगी। श्रद्धालुओं के लिए वाहन और जूता सेवा की व्यवस्था भी रहेगी।

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