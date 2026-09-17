{"_id":"6aabb85dc3a5ee790f089f63","slug":"video-workers-buried-under-mud-while-digging-pit-in-gurugram-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खोदते समय गिरी मिट्टी, श्रमिक दबा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम के पटौदी इलाके के सांपका गांव में एक वेयरहाउस में सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खोदने के दौरान हादसा हो गया। गड्ढे की मिट्टी गिरने से एक श्रमिक उसके नीचे दब गया। घटना के बाद श्रमिक को बाहर निकालने के लिए जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

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