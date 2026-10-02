{"_id":"6abfeeaf31c2f7bc3c0c28f4","slug":"video-trials-for-30-sports-for-the-khel-mahakumbh-will-be-held-until-october-15-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"15 अक्तूबर तक होंगे खेल महाकुंभ के लिए 30 खेलों के ट्रायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम। राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ 2026-27 के लिए जिला स्तर पर खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरुग्राम समेत प्रदेश के सभी जिलों में 30 खेलों के ट्रायल 15 अक्तूबर तक पूरे कराने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रायल में किसी भी तरह की अनियमितता या गलती मिलने पर संबंधित जिला खेल अधिकारी (डीएसओ) को जिम्मेदार माना जाएगा। खेल विभाग की ओर से जारी आदेश में ट्रायल प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए फोटो और वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है।

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