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गुरुग्राम में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप शुरू, 400 से अधिक खिलाड़ी दिखा रहे दमखम

अनुज कुमार

Updated Fri, 18 Sep 2026 03:15 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 03:15 PM IST







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गुरुग्राम सेक्टर-65 स्थित प्रज्ञानम स्कूल में बृहस्पतिवार को दूसरी हरियाणा स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप-2026 का शुभारंभ हुआ। हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 400 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ... और पढ़ें

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