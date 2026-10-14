{"_id":"6acfbf21544a0cc11106e3e6","slug":"video-south-zone-police-in-gurugram-issued-challans-to-3892-vehicles-in-september-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में दक्षिण जोन पुलिस ने सितंबर माह में काटे 3,892 वाहनों के चालान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम जिले की सड़कों पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों को तोड़ने पर पुलिस कार्रवाई चालान काट रही है। दक्षिण जोन पुलिस ने सितंबर माह में मोटर व्हीकल एक्ट तहत कार्रवाई करते हुए 3,892 वाहनों के चालान काटे। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 253 वाहनों को जबति किया गया। वहीं, बिना नंबर प्लेट के वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत 362 वाहनों के चालान भी किए गए।

... और पढ़ें