{"_id":"6a9d77e41647ec0af30e61f3","slug":"video-sanitation-workers-in-gurugram-extend-strike-by-three-days-warn-of-indefinite-agitation-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तीन दिन बढ़ी, अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा में सफाई, सीवर और फायर कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। यह हड़ताल अब 7, 8 और 9 सितंबर तक जारी रहेगी। कर्मचारी संघों ने चेतावनी दी है कि यदि 9 सितंबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन अनिश्चितकालीन हो जाएगा। दूसरी ओर हेलीमंडी नगर पालिका के कर्मियों ने जुलूस निकाला है।

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