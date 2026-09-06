गुरुग्राम: काम के दौरान थप्पड़ मारने से भड़का सहकर्मी, युवती की कर दी हत्या, कपड़े का बंडल गिरने पर हुआ विवाद
एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी में शनिवार को सहकर्मी असलम ने शिवानी की कैंची से हत्या कर दी। शीट कवर कटिंग विवाद में शिवानी ने असलम को थप्पड़ मारा था।
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गुरुग्राम के सेक्टर-37 इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी में शनिवार को काम के दौरान हुए विवाद में सहकर्मी ने एक युवती की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, शीट कवर कटिंग के काम को लेकर युवती और उसके सहकर्मी के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान युवती ने सहकर्मी को थप्पड़ मार दिया। इससे गुस्साए सहकर्मी ने कैंची से उस पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के कन्नौज स्थित जलालपुर गांव निवासी शिवानी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी असलम मियां को गिरफ्तार कर लिया है।
मूलरूप से बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सिंधिया सागर निवासी आरोपी असलम मियां ने बताया कि दोनों शीट कवर कटिंग का काम कर रहे थे। इसी दौरान कपड़े का एक बंडल उसके ऊपर गिर गया। इस बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर शिवानी ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसके बाद उसने गुस्से में युवती पर कैंची से हमला कर दिया। सेक्टर-37 थाना पुलिस ने युवती के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य सहकर्मियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए गए हैं। -संदीप कुमार, पुलिस प्रवक्ता
युवती के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी 13 जुलाई से एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स में काम कर रही थी। शनिवार को उसका सहकर्मी असलम से विवाद हो गया। इस दाैरान असलम ने धारदार वस्तु से हमला कर दिया। घटना के बाद कंपनी में अफरा-तफरी मच गई। सहकर्मियों ने शिवानी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।