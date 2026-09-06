Gurugram News: सिद्धार्थ यादव को नई जिम्मेदारी मिलने पर दी बधाई
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 08:16 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 08:16 PM IST
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गुरुग्राम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ यादव को पार्टी का राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक बनाए जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अतुल कटारिया चौक के पास आयोजित समारोह में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिद्धार्थ यादव का स्वागत करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से गुरुग्राम और हरियाणा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ब्यूरो
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