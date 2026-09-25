{"_id":"6ab675f371e5ba0abd03be0a","slug":"video-police-action-against-criminals-bulldozer-runs-on-criminal-illegal-house-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, अपराधी के अवैध मकान पर चला बुलडोजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आज भूमि माफियाओं और आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण नेटवर्क पर करारा प्रहार किया गया। पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर नाहरपुर रूपा, गुरुग्राम में अपराधी/बदमाशी के अवैध निर्माण की पहचान की गई तथा चिन्हित किए गए अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए भूमि को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया गया।

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