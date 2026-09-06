मानेसर व पचगांव चौक पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच सड़क पार करने को मजबूर लोग

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गुरुग्राम के मानेसर, पचगांव चौक और नखडोला चौक पर दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) को पैदल पार करना लोगों के लिए जिंदगी को दांव पर लगाने के समान है। स्थानीय निवासियों, कामगारों व राहगीरों को अपनी जान हथेली पर रखकर तेज रफ्तार वाहनों के बीच से सड़क पार करनी पड़ रही है। इन प्रमुख चौकों पर फुटओवर ब्रिज या अंडरपास नहीं होने के कारण लोगाें को तेज रफ्तार वाहनों के बीच एनएच-48 को पार करना मजबूरी बन चुका है।

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