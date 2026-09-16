{"_id":"6aaa8bbe48e46155570ad799","slug":"video-old-vehicles-in-gurugram-will-not-get-fuel-at-petrol-pumps-identification-will-be-done-via-cameras-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा ईंधन, कैमरों से होगी पहचान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में साइबर सिटी में पुराने वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर 249 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे। इस कार्य को 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एक अक्तूबर से ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। गुरुग्राम में सर्दियों में प्रदूषण की गंभीर समस्या रहती है। ऐसे में इसके लिए प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के प्रयोग करने पर रोक है। ऐसे अब प्रशासन ऐसे वाहनों को पंपों पर ही पकड़ने की योजना पर काम करने जा रहा है ताकि ऐसे वाहनों को ईंधन न मिलने पाए। इसके लिए जीवन-अवधि पूरी कर चुके वाहनों की पहचान और पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाने की तैयारी है। गुरुग्राम में 249 सीसीटीवी कैमरे पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों की पहचान के लिए लगेंगे। एएनपीआर कैमरे लगाने का काम 30 सितंबर 2026 तक पूरा किया जाना है। इसके बाद एक अक्तूबर से हरियाणा में पंजीकृत जीवन-अवधि पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं की जानी है।

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