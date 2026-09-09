{"_id":"6aa14143ccf7a55a0c0d3a42","slug":"video-municipal-corporation-sprayed-water-on-roads-to-improve-air-quality-report-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: नगर निगम ने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया, देखें रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर निगम ने शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू किया है। यह कदम हालिया वायुगुणवत्ता रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। हाल ही में हुई बारिश के बाद धूप निकलने से सड़कों पर धूल उड़ने लगी थी। इस धूल के कारण शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। नगर निगम ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है। सड़कों पर पानी का छिड़काव धूल के कणों को बैठने में मदद करेगा। इससे हवा में प्रदूषण का स्तर कम होने की उम्मीद है। यह अभियान शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर चलाया जा रहा है। निगम का लक्ष्य नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना है।

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