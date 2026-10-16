{"_id":"6ad2522c868a50629505919c","slug":"video-investment-proposals-under-city-to-city-cooperation-between-gurugram-and-stockholm-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम और स्टॉकहोम के बीच सिटी-टू-सिटी सहयोग के तहत 3000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वीडन दौरे के दौरान 4000 करोड़ रुपये के निवेश आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान गुरुग्राम और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के बीच सिटी-टू-सिटी सहयोग को बढ़ावा देने के साथ 3000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी। वहीं, रिटेल और वेयरहाउसिंग क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये के निवेश आशय पत्र पर सहमति बनी है। इस पहल से जिले में औद्योगिक, वाणिज्यिक और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

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