गुरुग्राम: ग्रीन बेल्ट और सेंट्रल वर्ज में पौधरोपण की रफ्तार धीमी, पौधरोपण नहीं करा सका जीएमडीए

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न्यू गुरुग्राम की प्रमुख मास्टर सड़कों की ग्रीन बेल्ट और सेंट्रल वर्ज को हरा-भरा बनाने की योजना पर काम की रफ्तार धीमी है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की ओर से यहां पौधरोपण और सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाना है। बारिश के दौरान पौधरोपण नहीं हो पाया। योजना के तहत सेक्टर-86/81, सेक्टर-86/87 और सेक्टर-83/36ए की डिवाइडिंग रोड की ग्रीन बेल्ट और सेंट्रल वर्ज का विकास किया जाना है। एनएच-48 से सेक्टर-83/84 के टी-प्वाइंट तक भी ग्रीन बेल्ट और सेंट्रल वर्ज विकसित किए जाने हैं। फिलहाल पौधरोपण का काम अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा है। जीएमडीए पर सवाल उठ रहे।

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