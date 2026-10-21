{"_id":"6ad8b1ad4895a8a3c305b519","slug":"video-gurugram-raj-babbar-says-bjp-has-ruined-gurugram-in-12-years-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: राज बब्बर बोले- भाजपा ने 12 साल में गुरुग्राम को बर्बाद किया, गिनाने के लिए 12 काम भी नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गुरुग्राम: राज बब्बर बोले- भाजपा ने 12 साल में गुरुग्राम को बर्बाद किया, गिनाने के लिए 12 काम भी नहीं
पूर्व सांसद राज बब्बर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 12 साल के शासन में सरकार गुरुग्राम में विकास के नाम पर केवल दावे करती रही। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अपने 12 साल के कार्यकाल में गिनाने के लिए 12 काम भी नहीं हैं। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे विज्ञापनों तक सीमित हैं, जबकि धरातल पर लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। राज बब्बर बुधवार को कमान सराय स्थित कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व देने वाले शहरों में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद यहां कूड़े के ढेर, जलभराव, टूटी सड़कें और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। राज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार 12 साल में नया सरकारी अस्पताल और बस अड्डा तक नहीं बनवा पाई। शहर में सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, सिविल अस्पताल की हालत खस्ता है और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। बस अड्डे का प्रोजेक्ट भी कई साल से कागजों में ही घूम रहा है। राज बब्बर ने आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के बजाय शराब के ठेकों को बढ़ावा दिया है। साइबर सिटी कहलाने वाले गुरुग्राम में लोगों को आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। इससे पहले जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर व ग्रामीण अध्यक्ष वर्धन यादव समेत कार्यकर्ताओं ने राज बब्बर का स्वागत किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।