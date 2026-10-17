{"_id":"6ad35d4d0ed6b169b40bc5fc","slug":"video-gurugram-gmda-master-water-lines-will-be-shifted-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: सेक्टर-37 में मेट्रो निर्माण के आड़े आईं जीएमडीए की मास्टर वाटर लाइनें होंगी शिफ्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर-9 तक मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके तहत सेक्टर-37 में भी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जा रहा है। यहां गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की मास्टर वाटर लाइनें मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण में बाधा बन रही थीं। इससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था। अब गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) इन पानी की लाइनों को शिफ्ट करा रहा है, ताकि मेट्रो निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। मास्टर वाटर लाइनें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में इन्हें शिफ्ट करने के दौरान जलापूर्ति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाना जरूरी है। लाइनों की शिफ्टिंग पूरी होने के बाद मेट्रो कॉरिडोर के प्रभावित हिस्से में निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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