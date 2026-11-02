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गुरुग्राम: बेसहारा गौवंश को सुरक्षित गौशालाओं में पहुंचाने के लिए निरंतर चलेगी मुहिम, देखें रिपोर्ट

Mon, 02 Nov 2026 07:59 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:59 PM IST
Gurugram: Campaign to relocate stray cattle to safe shelters will continue on an ongoing basis
महापौर राजरानी मल्होत्रा ने गुरुग्राम में बेसहारा गौवंश प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुधारने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को नगर निगम कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों, पार्षदों और संबंधित एजेंसियों को ये निर्देश दिए। इसका उद्देश्य नागरिकों को समस्याओं से राहत दिलाना और शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। महापौर ने बेसहारा गौवंश को गौशालाओं तक पहुंचाने के लिए निरंतर अभियान चलाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान में बाधा डालने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य में एजेंसी को महापौर टीम, पार्षदों और निगम अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। अभियान के दौरान पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा। महापौर ने पशुपालकों से अपने पशुओं को सड़कों पर खुला न छोड़ने की अपील की। स्ट्रीट लाइट व्यवस्था की समीक्षा करते हुए 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने अधीक्षण अभियंता सचिन यादव को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रत्येक वार्ड में एक इलेक्ट्रिशियन की ड्यूटी तय की जाएगी। विकास कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने पर जोर दिया गया। सड़कों और फुटपाथों से सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए गए।
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