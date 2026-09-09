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गुरुग्राम: सुशांत लोक और साउथ सिटी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कई गेस्ट हाउस और पीजी किए सील

अनुज कुमार

Updated Wed, 09 Sep 2026 09:10 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 09:10 PM IST







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सुशांत लोक-1 और साउथ सिटी-1 में बुधवार काे जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन अमित मधोलिया के नेतृत्व अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान कई गेस्ट हाउस, पीजी व अन्य अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त किया गया। वहीं, काफी संख्या में कमरे व यूनिट पर सीलिंग कार्रवाई की है। यहां पर रिहायशी भवनों व मकानों में व्यवसायिक गतिविधियां आयोजित की जा रही है। ... और पढ़ें

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