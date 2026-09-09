{"_id":"6aa17de2e915201aa000a7c1","slug":"video-gurugram-35-players-selected-for-district-level-netball-matches-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: नेटबॉल के जिला स्तरीय मुकाबलों के लिए 35 खिलाड़ियों का हुआ चयन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को सेक्टर-56 स्थित सूरज स्कूल में आयोजित ट्रायल में जिले के 50 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर 35 खिलाड़ियों का चयन प्रशिक्षण कैंप के लिए किया गया है। चयनित खिलाड़ियों को अब कैंप में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाले 24 खिलाड़ियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा। सेक्टर-56 स्थित सूरज स्कूल में शुरू हुआ यह प्रशिक्षण कैंप 27 सितंबर तक चलेगा। कैंप के दौरान खिलाड़ियों के खेल कौशल, फिटनेस, टीम समन्वय और प्रदर्शन को परखा जाएगा। इसी आधार पर अंतिम टीम के लिए 24 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।

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