{"_id":"6ac7bf7628d463ea56030cbd","slug":"video-garbage-pile-amidst-greenery-of-a-gurugram-park-walking-on-track-has-become-difficult-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में पार्क में हरियाली के बीच कूड़े का ढेर, ट्रैक पर चलना हुआ मुश्किल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में चार-आठ मरला स्थित इंदिरा पार्क में इन दिनों सफाई व्यवस्था बदहाल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्क में पेड़-पौधों की कटिंग के बाद निकला कूड़ा और हरियाली का मलबा उठाने के बजाय ट्रैक के आसपास बिखरा दिया गया है। इससे पार्क में सुबह-शाम सैर करने पहुंचने वाले लोगों को चलने में परेशानी हो रही है।

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