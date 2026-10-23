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बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, लोगों ने ली राहत की सांस

Fri, 23 Oct 2026 10:45 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Fri, 23 Oct 2026 10:45 PM IST
Electricity workers strike ends people breathe a sigh of relief
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने की खबर लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। मोबाइल फोन चार्ज करने से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने तक के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा था। बिजली नहीं होने के कारण रोजमर्रा के जरूरी काम अटक गए थे। हालात ऐसे हो गए थे कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरने लगे थे।
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