{"_id":"6adb961ed68bdb038601ed26","slug":"video-electricity-workers-strike-ends-people-breathe-a-sigh-of-relief-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, लोगों ने ली राहत की सांस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने की खबर लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। मोबाइल फोन चार्ज करने से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने तक के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा था। बिजली नहीं होने के कारण रोजमर्रा के जरूरी काम अटक गए थे। हालात ऐसे हो गए थे कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरने लगे थे।

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