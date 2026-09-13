{"_id":"6aa6afe20539ce3cc9022043","slug":"video-drinking-water-supply-in-two-sectors-of-new-gurugram-will-improve-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"न्यू गुरुग्राम के दो सेक्टरों में पेयजल आपूर्ति में होगा सुधार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम सेक्टर-88ए/89ए डिवाइडिंग रोड पर पटौदी रोड की तरफ 200 एमएम आंतरिक व्यास (आईडी) की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही पटौदी रोड और गढ़ी बुढेरा रोड पर 400 एमएम आईडी की एमएस पाइप की ट्रेंचलेस क्रॉसिंग कराई जाएगी। इस तकनीक में सड़क की सतह को बड़े स्तर पर खोदे बिना उसके नीचे से पाइपलाइन गुजारी जाती है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने इस काम के लिए 12.64 लाख रुपये का अनुमानित खर्च तय किया है। जमीन विवाद के कारण यहां पाइपलाइन का कुछ हिस्सा नहीं बिछाया जा सका था।

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