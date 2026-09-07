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दिल्ली हादसा: इमारत मालिक की दुकान से सामान लेने वाला ठेकेदार ने किया खुलासा, जानें क्या कहा

अनुज कुमार

Updated Mon, 07 Sep 2026 03:16 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 03:16 PM IST







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दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को जो बिल्डिंग गिरी, उसके मालिक हरिराम बंसल को दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी से हिरासत में लिया है। पुलिस उसे दिल्ली लेकर आ रही है। आगे की जांच जारी है। वहीं हरिराम बंसल की पेंट की दुकान से सामान लेने वाला ठेकेदार विनोद ने मीडिया से बातचीत की। देखिएं ठेकेदार विनोद ने क्या कहा। ... और पढ़ें

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