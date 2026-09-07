Gurugram News: लोक नृत्य और अभिनय प्रतियोगिता में छात्राओं ने मारी बाजी

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गुरुग्राम। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटौदी में सोमवार को खंड स्तरीय नेशनल रोल प्ले एवं फोक डांस प्रतियोगिता-2026 का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट गुरुग्राम की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में क्लस्टर स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कक्षा आठवीं और नौवीं के विद्यार्थियों ने भाग लिया।प्रतियोगिता में लोक नृत्य और अभिनय दोनों वर्गों में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटौदी की टीम प्रथम रही। अब दोनों वर्गों की विजेता टीमें जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पटौदी खंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मकता, प्रतिभा और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना और नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना रहा।कार्यक्रम में डाइट गुरुग्राम के डीआरयू विंग इंचार्ज अरुण कुमार राघव, जिला कार्यक्रम नोडल राम किशन वत्स, प्राचार्य शैलेंद्र कुमार शुक्ला, प्राचार्य जय भगवान ठाकरान और बीआरपी सरिता सहित अन्य अधिकारियों एवं शिक्षकों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में निर्णायक मंडल और आयोजन से जुड़े शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।