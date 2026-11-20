{"_id":"6b00503a867a7d03b60f8978","slug":"video-construction-of-shri-sheetla-mata-devi-medical-college-and-hospital-to-be-completed-by-december-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण दिसंबर तक होगा पूरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) सेक्टर 102 ए स्थित श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण एवं अन्य कार्य दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। दूसरी ओर सरकार इसके संचालन की तैयारियां शुरू कर दी है। इसे पीपीपी मोड पर संचालित करने की योजना है। सेक्टर-102ए में करीब 30.08 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस मेडिकल कॉलेज परिसर का सिविल वर्क लगभग पूरा हो गया है। भवन के अंदर कुछ कार्य बाकी हैं,जिसे पूरा कराया जा रहा है। परियोजना में 150 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज, 883 बिस्तरों का शिक्षण अस्पताल, शैक्षणिक ब्लॉक, छात्रावास और आवासीय सुविधाएं शामिल हैं। इसका निर्माण कार्य अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था। इसके निर्माण पर करीब 830 करोड़ लगात आईं हैं।

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