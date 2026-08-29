{"_id":"6a92dd361e01d55123079916","slug":"video-chief-minister-issues-instructions-to-build-parking-facilities-in-gurugram-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: जाम पर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की नजर, मुख्यमंत्री ने दिए पार्किंग बनाने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक में स्थानीय पार्षद की ओर से सदर बाजार के अतिक्रमण व जाम की समस्या उठाए जाने के बाद आसपास यातायात जाम की गंभीर समस्या पर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद नगर निगम और यातायात पुलिस इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सक्रिय हो गए हैं। पोस्ट ऑफिस चौक से बस स्टैंड तक के मार्ग पर ई-रिक्शा, ऑटो और रेहड़ियों के कारण भारी जाम लगता है। 50 हजार से अधिक लोगों का रोजाना इस बाजार में आना-जाना होता दै। ट्रैफिक पुलिस की ओर से आने और जाने वालों के लिए अलग-अलग स्थान का चयन किया जाएगा। इससे आम नागरिकों, व्यापारियों और आपातकालीन वाहनों को परेशानी होती है। नगर निगम अतिक्रमण हटाता है, लेकिन कुछ घंटों में स्थिति फिर बिगड़ जाती है।

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