Gurugram News: तैयारी और तकनीक से होगी सफाई भी, जांच भी

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नंबर गेम -900 और 1200 एमएम की लाइनों की होगी सफाई80.17 लाख रुपये किए जाएंगे खर्चअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। सेक्टर-65/66 और 66/67 को बांटने वाली सड़क के साथ बनी मास्टर सीवर लाइनों की सफाई कराई जाएगी। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की ओर से 900 एमएम और 1200 एमएम आंतरिक व्यास वाली सीवर लाइनों की हाई-पावर सुपर सकर मशीन से डी-सिल्टिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही लाइनों की अंदरूनी स्थिति का पता लगाने के लिए सीसीटीवी सर्वे भी किया जाएगा।इस कार्य पर करीब 80.17 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। डी-सिल्टिंग के तहत सीवर लाइनों में जमा गाद और अन्य अवरोधों को हाई-पावर मशीन की मदद से हटाया जाएगा। सीसीटीवी सर्वे से पाइपलाइन के अंदर क्षति, जाम या अन्य तकनीकी खामियों की पहचान की जाएगी। इससे सीवर के सुचारू प्रवाह को बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्राधिकरण की ओर से इस कार्य के साथ इससे संबंधित अन्य आवश्यक कार्य भी कराए जाएंगे।सेक्टर-49/50 की मास्टर सीवर लाइन की भी होगी सफाईसेक्टर-49/50 को बांटने वाली मास्टर रोड के साथ बनी 1200 एमएम आंतरिक व्यास की मास्टर सीवर लाइन की भी सफाई कराई जाएगी। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की ओर से लाइन में जमा गाद और अन्य अवरोधों को सुपर सकर मशीन की मदद से हटाया जाएगा। इस कार्य पर करीब 64.15 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। डी-सिल्टिंग के बाद सीवर लाइन में पानी के प्रवाह को बेहतर करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कार्य से संबंधित अन्य आवश्यक काम भी कराए जाएंगे। जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता भीम ने बताया कि मास्टर सीवर लाइनों की सफाई के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। कार्य पूरा करने के लिए छह महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है।