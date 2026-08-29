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Gurugram News: सड़कें और शहर की छवि होगी साफ

Sat, 29 Aug 2026 07:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:46 PM IST
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Roads and the city's image will be clean.
सफाई कार्य के लिए सितंबर के पहले सप्ताह में खुलेगा टेंडर
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नंबर गेम -8.40 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च


अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम ने शहर के आठ जोन में सफाई कर्मचारियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए टेंडर जारी किए हैं। इन टेंडरों का कुल मूल्य 8.40 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके तहत ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी जैसे उपकरण तैनात किए जाएंगे। इन टेंडरों का मुख्य उद्देश्य सफाई व्यवस्था और शहर की छवि को बेहतर बनाना है। नगर निगम का लक्ष्य सफाई कर्मचारियों को आवश्यक उपकरण प्रदान करना है। ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी जैसे भारी उपकरण कचरा प्रबंधन में सहायक होंगे। इससे शहर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। यह पहल शहरी स्वच्छता मानकों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। नगर निगम की ओर से सितंबर के पहले सप्ताह में टेंडर खोला जाएगा।


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नगर निगम के आठों जोन में सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह टेंडर निकाला गया है। छह माह के लिए नगर निगम के कर्मचारियों को यह संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। - सुंदर श्योराण, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम गुरुग्राम
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