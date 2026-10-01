{"_id":"6abe5c06e6200cbf7602e93d","slug":"video-car-catches-fire-on-delhi-jaipur-highway-service-lane-fire-brought-under-control-by-fire-brigade-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन पर कार में लगी आग, दमकल ने पाया काबू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में बुधवार की देर शाम को दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) की सर्विस लेन पर किआ गाड़ी में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर विभाग की दो गाड़िया मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों में काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक गाड़ी जल चुकी थी। जानकारी के अनुसार एक किआ गाड़ी राजीव चौक से दिल्ली की ओर एनएच-48 की सर्विस लेन पर जा रही थी। देर शाम करीब 7.30 बजे गाड़ी के बोनट से धुआं निकलता दिखाई दिया तो चालक ने तुरंत गाड़ी को सड़क किनारे खड़ी किया और उससे नीचे उतर गया। देखते ही देखते आज ने गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। गाड़ी में आग लगने की सूचना फायर विभाग को दी गई। जिसके बाद सेक्टर-29 फायर स्टेशन से एक दमकल गाड़ी और भीमनगर फायर स्टेशन से भी एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने जब तक पानी का छिड़काव करके जब तक आग पर काबू पाया, तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। गनीमत रही की घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। गाड़ी में आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई थी और हाईवे पर वाहनों का संचालन सुचारु रखा।

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