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वीडियो: गुरुग्राम के सोहना एलिवेटेड हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला, दमकल कर्मियों ने पाया काबू

अनुज कुमार

Updated Thu, 01 Oct 2026 11:47 AM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 11:47 AM IST







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गुरुग्राम में सोहना एलिवेटेड हाईवे पर भोंडसी गांव के पास एक चलती कार में आग लग गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है लेकिन आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं। ... और पढ़ें

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