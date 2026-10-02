{"_id":"6abf5beadb95e5a66808b859","slug":"video-assurance-given-regarding-investigation-into-alleged-wrongful-transfer-of-martyrs-memorial-land-in-khwavaspur-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: ख्वावासपुर शहीदी स्मारक भूमि के कथित गलत तबादले की जांच का आश्वासन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ख्वावासपुर गांव में शहीदी स्मारक की भूमि के कथित गलत तबादले की जांच का आश्वासन उपायुक्त उत्तम सिंह ने दिया है। शहीदों के परिजनों और ग्रामवासियों ने उनसे मिलकर मामले की गंभीरता से जांच की मांग की थी। इस दौरान मोनू मानेसर व उनके साथी भी मौजूद रहे। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, मूल ग्राम सभा प्रस्ताव में शहीद स्मारक और गांव की जल आपूर्ति की भूमि को तबादले से बाहर रखा गया था। आरोप है कि बाद में यह भूमि सरजीत सिंह के नाम कर दी गई। उन्होंने मूल प्रस्ताव, नक्शे और राजस्व रिकॉर्ड की जांच की मांग की। उत्तम सिंह ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो तबादला निरस्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि शहीदों के स्मारक के सम्मान से कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी।

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