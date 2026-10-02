{"_id":"6abf5bf2ff3d8bea370df62f","slug":"video-chief-minister-nayab-saini-reviewed-development-projects-of-gurugram-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की, देखें रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक शुरू हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह उपस्थित रहे। सोहना के विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री बुनियादी ढांचा से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की जा रही है। बैठक का मुख्य उद्देश्य गुरुग्राम के समग्र विकास को गति देना है। इसमें विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं का आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। यह बैठक शहर के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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