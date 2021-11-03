Gurugram News: मेट्रो स्टेशन पर कार्यरत महिला कर्मचारी से छेड़छाड़

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। मेट्रो स्टेशन पर कार्यरत एक महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्टेशन परिसर में ही एक युवक ने महिला से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि शिकायत पर मेट्रो थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मामले में पुलिस को शिकायत देने वाली महिला मानेसर इलाके की रहने वाली है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मेट्रो स्टेशन पर काम करती है। 26 सितंबर को जब वह इफको चौक मेट्रो स्टेशन पर थी तो एक युवक ने उनके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी ने सरकारी काम में बाधा डालने के साथ-साथ जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस अब प्राथमिकी दर्ज कर मेट्रो स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान हो गई है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।पड़ोसी पर अश्लील इशारे करने का आरोपगुरुग्राम। सेक्टर-40 थाना इलाके में रहने वाली महिला ने अपने पड़ोसी पर अश्लील इशारे करने, गाली-गलौज व मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कन्हई इलाके की रहने वाली महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 सितंबर को पड़ोसी ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की। आरोपी ने अश्लील इशारे किए और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर सेक्टर-40 थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। ब्यूरो