गुरुग्राम: महात्मा गांधी जयंती पर 'जीवीपी मुक्त अभियान', 10 दिन में 21 बिंदु होंगे स्वच्छ, सीएम ने की शुरुआत

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महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 'जीवीपी मुक्त अभियान' का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य 10 दिनों के भीतर 21 कचरा संवेदनशील बिंदुओं को पूरी तरह स्वच्छ बनाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महरौली रोड स्थित एक जीवीपी मुक्त स्थल का निरीक्षण कर इस विशेष अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 2 अक्तूबर से शुरू होकर 11 अक्तूबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने इस दौरान नागरिकों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस पहल का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को कचरा मुक्त बनाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। अभियान के तहत चिह्नित किए गए 21 स्थानों पर विशेष सफाई कार्य किए जाएंगे।

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