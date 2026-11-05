गुरुग्राम में एशियन गेम्स पदक विजेता गणेश ने विद्यार्थियों को दिया सफलता का मंत्र

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गुरुग्राम में एशियन गेम्स-2026 में व्यक्तिगत कांस्य और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीरंदाज गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु ने जिले के विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खेल हो या पढ़ाई, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए लगातार अभ्यास करना और असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ना जरूरी है।

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